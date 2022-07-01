16.2 C
Рязань
Пятница, 1 июля, 2022

В Сургуте женщина пообещала убить соседа из-за замечания в адрес ее детей

spot_img
powder

В Сургуте женщина пообещала убить соседа из-за замечания в адрес ее детей

Конфликт между соседями в Сургуте после того, как мужчина сделал замечание детям, якобы ломавшим лифт, пишет 86.ru.

Сначала местный житель опубликовал видео и попросил родителей провести воспитательную беседу. По словам соседей, дети часто баловались в подъезде и портили имущество.

В ответ на опубликованную запись местная жительница Рая Мамедова стала присылать соседу голосовые сообщения с матами и угрозами. Ей не понравилось, что ролик был опубликован без ее разрешения.

«Слышь, ты, дичь! Иди ты на (мужской половой орган), (гомосексуалист)! Если ты в этом доме живешь, я клянусь тебе Всевышним, я тебе (лицо) разобью!» Если не я, то братья, муж разобьет! Ты тварь! Ты конченое русское чмо!», – кричала женщина.

Поведение женщины возмутило многих россиян даже за пределами Сургута. Полиция проводит проверку. Женщину доставили в отдел для дачи объяснений.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7