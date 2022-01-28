-8 C
Рязань
Пятница, 28 января, 2022

В Сургуте врачи пришили руку к животу 35-летнего пациента

spot_img
На главнуюНовости мира

В Сургуте врачи пришили руку к животу 35-летнего пациента

Александр Ильин

В Сургуте хирурги пришили руку 35-летнего пациента к его животу, сообщает ОТРК «Югра».

Как рассказали медики, мужчина получил глубокие ожоги кисти левой руки, когда вытаскивал приятеля из горящего автомобиля. Его кожа не восстановилась, из-за чего функции конечности стали ограничены. 

Чтобы помочь пациенту, хирурги провели аутопластику — пересадили лоскут ткани с передней стенки брюшной полости на повреждённый участок. 

Реклама

Руку пришили непосредственно к животу, чтобы не произошло отторжение тканей. В таком состоянии ему придётся провести 3-4 недели.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,887ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img