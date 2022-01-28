В Сургуте врачи пришили руку к животу 35-летнего пациента

В Сургуте хирурги пришили руку 35-летнего пациента к его животу, сообщает ОТРК «Югра».

Как рассказали медики, мужчина получил глубокие ожоги кисти левой руки, когда вытаскивал приятеля из горящего автомобиля. Его кожа не восстановилась, из-за чего функции конечности стали ограничены.

Чтобы помочь пациенту, хирурги провели аутопластику — пересадили лоскут ткани с передней стенки брюшной полости на повреждённый участок.

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Руку пришили непосредственно к животу, чтобы не произошло отторжение тканей. В таком состоянии ему придётся провести 3-4 недели.