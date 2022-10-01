«В суде я взорвалась»: мать покалеченного школьника рассказала о прошлом ижевского стрелка

Мать школьника, покалеченного во время стрельбы в школе №88 в Ижевске, утверждает, что трагедию можно было предотвратить, пишет МК.

Инцидент произошел 26 сентября. На учебное заведение напал 34-летний Артем Казанцев, который закончил эту же школу. По последним данным, число жертв трагедии увеличилось до 17 человек. Среди погибших — 11 детей и шестеро взрослых.

На днях в Сети появилось видео Константина Матросова, который рассказал, что в 2008 году Казанцев совершил на него покушение. Он подбежал к парню на улице и нанес ножевое ранение в спину, после чего скрылся. В процессе судебного разбирательства нападавшему вынесли оправдательный приговор. Мать Матросова уточнила подробности случившегося.

«Косте было двенадцать лет. Он возвращался домой. Мимо прошел мужчина, который резко развернулся и ударил сына ножом в спину. Костя упал. Рядом никого не оказалось. Он из последних сил поднялся, кричал: «Помогите». Один из прохожих подхватил его и дотащил до дома», – отметила женщина.

В итоге мальчик выжил, несмотря на большую потерю крови. Позже выяснилось, что в этот же день Казанцев напал на пожилую женщину.

Врач сообщил, что ребенку повезло, поскольку уперся в позвоночник, оставались миллиметры до жизненно важных органов. После выписки из больницу пострадавший боялся выходить из дома, поскольку злоумышленник жил в том же дворе.

На суде родственники стали оправдывать нападавшего, принесли положительные характеристики. Они объяснили случившееся тем, что мужчина якобы отказался принимать лекарства. Сам же он говорит, что ничего не помнит.

«Адвокат его защищал – мол, ведь никого не убил. Когда в суде заявили, что моему сыну был нанесен легкий вред здоровью, я взорвалась», – призналась собеседница.

По ее словам, Казанцева отпустили с формулировкой: он больной, таких не наказывают. Дело быстро замяли.