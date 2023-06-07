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В структуру администрации Рязани внесут изменения

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В структуру администрации Рязани планируется внести изменения. Соответствующий вопрос рассмотрели в среду, 7 июня, на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике городской Думы.

В частности, проектом решения предложено исключить подчиненность заместителей главы администрации первому заместителю, сохранив прямое подчинение главе администрации.

Ряд должностей предполагается переименовать, финансово – казначейское управление вывести в прямое подчинение главе администрации, а управление земельных ресурсов и имущественных отношений — в подчинение первому заместителю главы администрации. Также предложено вывести из аппарата администрации в прямое подчинение главе администрации правовое управление, отдел специальной документации, мобилизационный отдел, контрольно-аналитическое управление и отдел по связям со средствами массовой информации.

Как было отмечено, предлагаемые изменения отвечают потребностям и динамике развития города.

Депутаты одобрили проект решения. Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

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