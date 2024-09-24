Изменилось руководство министерства образования Рязанской области

Кадровые изменения произошли в министерстве образования Рязанской области. На сайте Минобра изменился раздел «Руководство».
Согласно информации на сайте, заместителем министра назначили Лидию Родину. Ранее она работала в аппарате уполномоченного по защите прав ребенка в Рязанской области.
Второй заместитель министра — Александр Лощинин. А вот Сергей Хлыстов, который раньше был заместителем министра, в списках руководства не значится. Нет его имени и в разделе «Структура».
Исполняющей обязанности министра образования и первым заместителем министра является Ольга Васина.