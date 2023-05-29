В Строителе из-за коммунальной аварии местные жители остались без горячей воды

В понедельник, 29 мая, в рязанском посёлке Строитель произошла коммунальная авария, из-за которой местные жители остались без горячей воды.

Как сообщает telegram-канал «Новая Газета — Рязань», экскаватор на улице Поселковой задел идущую по воздуху трубу горячего водоснабжения, нарушил соединение и устроил прорыв. По информации канала, без горячей воды в результате остались 4 многоквартирных дома.

В мэрии Рязани сообщили, что специалисты РМПТС отключили повреждённый участок и приступили к устранению повреждения. До окончания ремонтных работ по следующим адресам приостановлено ГВС: улица Качевская, дома 34 к.3, 34 к.5, 36, 36 к.