Понедельник, 29 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Строителе из-за коммунальной аварии местные жители остались без горячей воды

7info7

В понедельник, 29 мая, в рязанском посёлке Строитель произошла коммунальная авария, из-за которой местные жители остались без горячей воды.

Как сообщает telegram-канал «Новая Газета — Рязань», экскаватор на улице Поселковой задел идущую по воздуху трубу горячего водоснабжения, нарушил соединение и устроил прорыв. По информации канала, без горячей воды в результате остались 4 многоквартирных дома.

В мэрии Рязани сообщили, что специалисты РМПТС отключили повреждённый участок и приступили к устранению повреждения. До окончания ремонтных работ по следующим адресам приостановлено ГВС: улица Качевская, дома 34 к.3, 34 к.5, 36, 36 к.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Жители шести рязанских улиц остались 29 мая без холодной воды

Причина отключения — ремонт на водопроводе.

Рязанский священник дал совет школьникам и студентам накануне экзаменов

Очень часто решающие жизненные испытания, а особенно их ожидание, заставляют сильно нервничать, переживать, сомневаться в своих силах. Как преодолеть страхи и сомнения?

После мощного хлопка в Рязани на видео сняли самолёт

Позднее власти Рязанской области объяснили возникновение громкого звука взрыва, его рязанцы услышали в 10.34.

Власти объяснили громкий хлопок в Рязани

Звук взрыва было слышно во всех районах города.

Гладков публично отчитал белгородского замгубернатора по ЖКХ Полежаева

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков резко раскритиковал замгубернатора по ЖКХ Константина Полежаева, пишет Go31.Ru. На совещании правительства мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что из-за строительства напорного коллектора до очистных сооружений на улице Донецкой будет разрушен большой участок с велодорожкой. Глава региона возмутился, что когда был на объекте Полежаев пообещал,...

В Рязани после громкого хлопка в небе появилась полоса

Громкий взрыв напугал рязанцев 29 мая в 10.34.

В Уфе мать узнала, что смертельно больна и зарезала сына с ДЦП

Жительница Уфы убила сына с ДЦП, узнав о своей смертельной болезни, сообщило агентство РИА Новости. По предварительной версии, 64-летняя женщина испугалась, что ее 30-летний родственник останется один с тяжелым заболеванием. Она решила зарезать его, чтобы тот «не мучался». В итоге мать нанесла ему несколько ударов ножом в шею. Тем...

Рязанцев напугал громкий хлопок

Звук услышали примерно в 10.34.

Историк Трифонов предупредил, что ждет калининградцев после сноса Дома Советов

После сноса Дома Советов жителей Калининграда ждет уныние и открытие «портала пустоты», заявил в интервью «Клопсу» историк Сергей Трифонов. По его мнению, таким образом «сносят эпоху». Он считает, что делать это сейчас «крайне небезопасно в оккультном и мистическом плане». «Пройдет время, и калининградцы увидят на этом месте, когда его...

Вологжан напугали ночными и утренними заморозками

Специалисты Вологодского гидрометцентра предупредили жителей западных районов Вологодской области о заморозках, пишет «Вологда-поиск». По прогнозу специалистов, похолодание прогнозируется ночью и утром 29 мая. Возможны заморозки до одного градуса ниже нуля. «Это является небольшим заморозком, который потенциально может повлиять на местные условия», – говорится в публикации. Кроме того, как отметили в...

В Орле произошла массовая драка, попавшая на видео

Накануне ночью дом с домом №1 по улице Генерала Лаврова в Орле произошла массовая драка. Ролик с места событий опубликован в группе «Орловские новости» в соцсети «ВКонтакте». «Камеры запечатлели как минимум десять человек», – говорится в публикации. По предварительной версии, в потасовке приняли участие выходцы из Средней Азии. В полиции...

В Ярославле 25-летнего учителя уволили из гимназии за осуждение спецоперации

Из ярославской гимназии уволили 25-летнего учителя литературы после того, как он написал пост в соцсетях с осуждением спецоперации, пишет 76.RU. О взглядах молодого преподавателя руководству учебного заведения сообщили родители. В гимназии попросили учителя убрать запись, но он отказался делать это даже после звонка директора. В итоге на педсовете практически...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации