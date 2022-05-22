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Воскресенье, 22 мая, 2022

В Стрельне девушка на BMW устроила смертельное ДТП, сбив семью из четырёх человек

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Александр Ильин
Александр Ильин

В Стрельне девушка на BMW устроила смертельное ДТП, сбив семью из четырёх человек

В Стрельне на Волхонском шоссе у дома № 49 девушка на белом BMW X1 устроила смертельное ДТП, сбив семью из четырёх человек. Об этом пишут «Вести Стрельны».

Авария случилась вечером 21 мая. Пожилые родители приехали к дочке поздравить её с днём рождения. Семья уже готовилась к отъезду и вышла за ворота дома.

В этот момент из Школьного переулка выехала BMW. Девушка-водитель не справилась с манёвром и наехала на стоявших людей.

В результате ДТП пенсионерка погибла на месте, пожилого мужчину госпитализировали с переломом ноги, ушибы получили ещё два родственника.

На месте аварии работали две кареты скорой помощи, два реанимобиля, три машины ДПС, пожарный расчёт

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