В стоматологических поликлиниках Рязанской области обновят оборудование

В стоматологических поликлиниках Рязанской области в три этапа обновят устаревшее оборудование.

Об этом сообщил министр здравоохранения области Александр Пшенников на заседании регионального правительства во вторник, 28 ноября. Он отметил, что по итогам аудита стоматологических установок замене подлежат 91 из них.

В ходе первого этапа в этом году обновят оборудование, срок эксплуатации которого выше 15 лет, а также закупят 54 установки для 18 медицинских учреждений.

Деньги на эти цели выделены из регионального бюджета.