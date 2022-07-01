В Ставрополье изнасиловали и унизили девочку на мужской вечеринке

Следователи возбудили уголовное дело после чудовищного инцидента в Ставрополье с участием несовершеннолетней девушки с психиатрическими проблемами, пишет КП.

Инцидент произошел 25 июня. По предварительной версии, 37-летний мужчина гостил у 20-летнего коллегу по заводу. Вскоре гость заметил, что приятель переписывается с подростком. В итоге старший товарищ предложил организовать праздник у него дома и пригласить эту подружку.

К компании присоединились двое друзей мужчин. Поначалу вечеринка проходила спокойно. Вскоре приятели подсыпали в выпивку девочки наркотические вещества, из-за чего она потеряла какие-либо силы для сопротивления.

По показаниям девушки, развратные действия совершали трое злоумышленников. Четвертый мужчина вызвался отвезти ее домой. По дороге он также совершил насильственные действия сексуального характера.

Уже дома у девушки издевательства продолжались. Потерпевшая рассказала, что парни измывались над ней в самых изощренных формах. Так, была задействована ноздря потерпевшей.

Источник уточнил, что все парни пока что проходят как свидетели. Они уверяют, что все было добровольно. Один из них рассказал следователям, что жертва сама накинулась на него, когда он ходил по нужде у дороги. Девушка пояснила, что с кем-то половой акт был добровольным, но с кем-то – по принуждению.