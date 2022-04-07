В Старожиловском районе прошли антитеррористические учения

В Рязанской области прошло командно-штабное учение. Его цель, как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ, — отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при предотвращении теракта.

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Согласно сценарию учений, в районе посёлка Малая Кременовка Старожиловского района на железнодорожном мосту под рельсами обнаружили бесхозный предмет. Внешне он напоминал самодельное взрывное устройство. Удалось установить, что заложил его местный житель по требованию террористов, захвативший его дом и взявший в заложники жену и детей.

В район происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. В ходе переговоров преступники выдвинули заведомо невыполнимые требования и угрожали лишить жизни заложников. В этой связи было принято решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого «террористы» были нейтрализованы, а заложники освобождены.

Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона.