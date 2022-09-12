Понедельник, 12 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Старожилово произошёл пожар в жилом доме

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В ночь на понедельник в посёлке Старожилово произошёл пожар. Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в экстренные службы 12 сентября в 00:04. Огонь повредил щитовой одноэтажный дом размером 6х9 квадратных метров с шиферной кровлей, а также кирпичная хозпостройка (терраса) размером 3х6 квадратных метров.

В Главном управлении МЧС по Рязанской области сообщили об одном погибшем при пожаре. На тушение выезжали 2 пожарных машины и 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В чрезвычайном ведомстве призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнём и соблюдать все правила пожарной безопасности.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7