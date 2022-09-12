В Старожилово произошёл пожар в жилом доме

В ночь на понедельник в посёлке Старожилово произошёл пожар. Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в экстренные службы 12 сентября в 00:04. Огонь повредил щитовой одноэтажный дом размером 6х9 квадратных метров с шиферной кровлей, а также кирпичная хозпостройка (терраса) размером 3х6 квадратных метров.

В Главном управлении МЧС по Рязанской области сообщили об одном погибшем при пожаре. На тушение выезжали 2 пожарных машины и 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В чрезвычайном ведомстве призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнём и соблюдать все правила пожарной безопасности.