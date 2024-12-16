Понедельник, 16 декабря, 2024
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В США сделали заявление о близком завершении конфликта на Украине

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Конфликт на Украине может подойти к своему завершению, пишет РИА Новости, ссылаясь на статью в The New York Times.

«Спустя почти три года с начала специальной военной операции на Украине конфликт вступает в фазу, которая может стать финальной, а вероятность достижения сделки по прекращению боевых действий сейчас выше, чем когда-либо», — отмечается в материале.

Обозреватель издания обратил внимание на тяжелое положение Украины. С лета страна продолжает терять территории, сталкивается с нарастающей нехваткой солдат.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил о возможности прекращения огня. По его словам, Киев готов рассмотреть вариант отказа от некоторых территорий в обмен на членство в НАТО.

В июне президент России Владимир Путин выступил с рядом инициатив по мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что Москва готова немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам, если украинские войска покинут территорию новых регионов. Кроме того, российский лидер потребовал от Киева заявить об отказе от вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. В этом же контексте Путин упомянул необходимость снятия санкций.

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