В среду, 18 декабря, в Рязани массово снизят подачу воды. Об этом сообщает администрация города.
Подачу воды снизят c 9:00 до 17:00. Причина — ремонтные работы на водопроводе.
Снижение подачи затронет:
- 1-й Новый проезд, д. 1, 2, 3, 5, 6/6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
- 2-й Новый проезд, д. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- 3-й Новый проезд, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- 4-й Новый проезд, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
- 5-й Новый проезд, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24;
- 6-й Новый проезд, д. 1, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17;
- ул. Белинского, д. 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19/37, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32;
- ул. Боголюбова, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 корп.1, 20, 21, 22, 22лит.Б, 23, 23а, 24, 25, 25 корп.1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36стр.1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 64 корп.1, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76 корп.1, 76стр.3, 77, 78, 78 корп.1, 78 корп.2, 80, 80 корп.1, 81, 82, 82 корп.1, 82 корп.2, 83, 84, 84 корп.1, 85, 86, 86 строение 1, 87, 88, 88 корп.1, 89, 90, 90 корп.1, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 корп.1, 98, 102, 107;
- ул. Горького, д. 1 (ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань), 1 (ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения Семья), 1 (ГКУ РО Управление социальной защиты населения Рязанской области), 1 (МКУ Техобеспечение), 1 (Рязанская областная Дума), 1 (Управление Гостехнадзора Рязанской области), 11, 14 (ГАУ Редакция областной газеты Рязанские ведомости), 16, 18, 18 корп.1, 20 (МБДОУ Детский сад №111), 22, 5 (Пожарная часть № 2);
- ул. Гражданская, д. 1, 2а, 4, 5а, 7, 7а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корп.2, 15а, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
- ул. Есенина, д. 37/2, 41, 43, 45, 45 корп.1, 47/24, 53/13, 57 (МБОУ Школа №43), 59/12, 61/13, 63, 67, 69, 71;
- ул. Колхозная, д. 1/3, 1/3 (НО Рязанский ипотечный фонд), 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 корп.1, 12, 14, 14 корп.1, 16;
- ул. Макаренко, д. 1 (ОГБОУ Рязанская школа-интернат), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46 корп.1;
- ул. Маяковского, д. 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корп.1, 5, 7, 8, 8/1, 9, 9 корп. 1 (ГКУ РО Центр градостроительного развития Рязанской области), 10, 11;
- ул. Новая, д. 51, 53б (ОГБУДО ДЭБЦ), 63 (МБДОУ Детский сад №111), 108/13, 110, 69/12 (типография), 53 (с буквами и корпусами -организации);
- проезд Белинского, д.3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17;
- проезд Машиностроителей, д. 2/6, 3, 4, 5, 6 корп.1, 7, 8, 9, 10, 11/9, 12, 14/7;
- ул. Радиозаводская, д. 8;
- ул. Тургенева, д. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15/17, 16, 16 корп.1, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30;
- ул. Циолковского, д. 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корп.1, 6, 6 корп.1, 6 корп.2, 6 корп.3, 7, 9, 10, 10 (ГБУ РО ГДП №2), 11, 5, 5 к 1 (РГРТУ);
- ул. Электрозаводская, д.2-40, 52 (МП «Детское питание»), 54, 54а, 54б, 54в, 54г, д.3-37, 87;
- 1-й Гражданский проезд;
- 1-й Совхозный проезд;
- ул.8-е Марта;
- ул.Лермонтова, д.2 (шк№36), 3, 5/1 (ГБУ РО Консультативно-диагностический центр);
- ул.Попова, д. 6/1, 8/10, 10/9, 12;
- ул.Совхозная, д.3-25, д.6-20.