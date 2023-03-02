В списке забавных «иностранных» названий на карте России оказалось рязанское село

Село Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области попало в список забавных «иностранных» названий на карте страны, составленный сервисом путешествий Туту﻿.

Село было основано чуть более двух столетий назад. Версий о его названии, совпадающем с названием мыса на южной оконечности Африки, несколько. По одной из них, название присвоили местные помещики — родственники прославленного мореплавателя Василия Головина, уроженца Рязанской губернии. В 1808 году он во время кругосветки на шлюпке «Диана» был взят в плен англичанами и год провёл в Южной Африке. По другой версии, в местных лесах водились банды разбойников, нападавших на шедших по реке Мокша купцов. Достигнув села, предприниматели могли почувствовать себя в безопасности.

Подборка необычных названий на карте России включает, в частности, Люксембург, Вавилон и Париж.

В России любят называть в честь заморских стран садовые некоммерческие товарищества и коттеджные посёлки. Фантазию проявляют как застройщики, так и сами владельцы.

Так, в Тюменской области есть коттеджные посёлки Аргентина и Австралия, где цена земли колеблется в пределах от 30 до 45 тысяч рублей за одну сотку. В Курганской области есть СНТ Гренада. Правда, вероятно, оно названо в честь известного стихотворения Михаила Светлова, а не чтобы прославить островное государство в Карибском море. А в Талдомском городском округе Московской области, на окраине деревни Карачуново, находится СНТ Фиджи, насчитывающее почти 90 дачных домов.