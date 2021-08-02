32 C
Рязань
Понедельник, 2 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

В Спасском районе загорелась дача

Елена Лобанова
В Спасском районе загорелась дача
Фото ИД "Пресса"
- Advertisement -

В воскресенье, 1 августа, в Спасском районе загорелась дача. Людей внутри не было. Об этом сообщает ИД «Пресса»

Все произошло на улице Рязанской в селе Панино. Дачный дом загорелся около 19:00. В это время хозяева уже уехали в облцентр, где живут на постоянной основе. 

Дым, который шел из-под крыши, заметила соседка. Она вызвала пожарных. К моменту прибытия спасателей полностью сгорела хозпостройка. Огонь повредил часть крыши. Внутри строение почти не пострадало. 

— К борьбе с огнем подключились местные жители. Глава поселения организовала подвоз бочек с водой, — говорится в сообщении. 

По предварительной информации, пожар произошел из-за неисправной проводки.

В Спасском районе загорелась дача
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]