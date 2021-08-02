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В воскресенье, 1 августа, в Спасском районе загорелась дача. Людей внутри не было. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Все произошло на улице Рязанской в селе Панино. Дачный дом загорелся около 19:00. В это время хозяева уже уехали в облцентр, где живут на постоянной основе.

Дым, который шел из-под крыши, заметила соседка. Она вызвала пожарных. К моменту прибытия спасателей полностью сгорела хозпостройка. Огонь повредил часть крыши. Внутри строение почти не пострадало.

— К борьбе с огнем подключились местные жители. Глава поселения организовала подвоз бочек с водой, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неисправной проводки.