В Спасском районе водитель сбил насмерть 70-летнего пешехода

Смертельное ДТП произошло в Спасском районе Рязанской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

6 ноября, около 21:20, на 17-м километре автодороги «М-5 „Урал“ — Разбердеево — Устрань — Исады — Студенец» в Спасском районе произошла трагедия. По предварительным данным, 37-летний водитель из Московской области, находясь за рулем автомобиля «Шкода Кодиак», совершил наезд на 70-летнего пешехода.

От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.