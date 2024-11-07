Четверг, 7 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Спасском районе водитель сбил насмерть 70-летнего пешехода

Дата публикации

Алексей Самохин

Смертельное ДТП произошло в Спасском районе Рязанской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

6 ноября, около 21:20, на 17-м километре автодороги «М-5 „Урал“ — Разбердеево — Устрань — Исады — Студенец» в Спасском районе произошла трагедия. По предварительным данным, 37-летний водитель из Московской области, находясь за рулем автомобиля «Шкода Кодиак», совершил наезд на 70-летнего пешехода.

От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

В Рязани под колеса автомобиля попал 7-летний ребенок

Авария произошла на улице Космонавтов.
Новости Рязани и области

После двойного успеха БК «Рязань» вернул себе лидерство в чемпионате ЦФО

В минувший уик-энд в чемпионате Центрального федерального округа среди мужских команд соперничали лишь баскетбольные клубы «Рязань» и «Тамбов-2».
Новости Рязани и области

«Центр карьерного долголетия» открыли в Рязани

В нем реализуется более 150 образовательных программ.