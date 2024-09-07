Суббота, 7 сентября, 2024

В Спасском районе умер мужчина, так и не дождавшись приезда скорой помощи

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Спасском районе умер мужчина, в которому не приехала вовремя скорая помощь. Об этом сообщили на канале губернатора Павла Малкова родственники умершего.

Они рассказали, что мужчине стало плохо в поле. Его привезли домой, вызвали скорую, однако в диспетчерской сказали, что ждать придется больше четырех часов. Родственники приняли решение везти его в больницу самостоятельно. Однако там им сообщили что помочь ничем не могут, нужно везти в Рязань. Пока оформляли бумаги, мужчина умер.

На сообщение ответил представитель министерства здравоохранения Рязанской области. Он выразил соболезнования и обещал разобраться с ситуацией.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Кадыров: спецназ «Ахмат» взял в плен еще троих «‎надломленных» бойцов ВСУ

На Камчатке мальчик выпал из ехавшей машины и попал на видео

«Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру для видеонаблюдения за ходом единого дня голосования

«От злости перекосило». Россиян возмутило новое видео Галкина*

Волгоградцев разбудил оглушительный грохот на севере города

Медведев: санкции против России сохранятся до распада США

Рязанцы вновь жалуются на нехватку бензина АИ-95

Убивший семью ради денег экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал детям о семейных ценностях

«Добивали свои»: врач медик шокировал рассказом об ударе в Полтаве

Отец пытался разжечь мангал, но поджег 11-летнего сына в Подмосковье

В Рязани на улице Новой бьет вода из-под земли

В Рязани из-за нехватки водителей отменили автобус №8