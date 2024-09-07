В Спасском районе умер мужчина, так и не дождавшись приезда скорой помощи

В Спасском районе умер мужчина, в которому не приехала вовремя скорая помощь. Об этом сообщили на канале губернатора Павла Малкова родственники умершего.

Они рассказали, что мужчине стало плохо в поле. Его привезли домой, вызвали скорую, однако в диспетчерской сказали, что ждать придется больше четырех часов. Родственники приняли решение везти его в больницу самостоятельно. Однако там им сообщили что помочь ничем не могут, нужно везти в Рязань. Пока оформляли бумаги, мужчина умер.

На сообщение ответил представитель министерства здравоохранения Рязанской области. Он выразил соболезнования и обещал разобраться с ситуацией.