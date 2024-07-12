В Спасском районе супруги Петраковы отпраздновали 65 лет со дня свадьбы. Об этом сообщила руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте.

Вот как они познакомились: Николай Михайлович был направлен участковым в село Ижевское Спасского района. Однажды зимой по делам службы попал в село Орехово, зашёл в первый попавшийся дом, чтобы уточнить дорогу. На пороге его встретила семнадцатилетняя Александра. Она заканчивала школу, мечтала поступить в педагогический институт. Летом молодые люди поженились.

Через 15 лет Николая Михайловича перевели в Спасск «на повышение». Александра Александровна тогда работала уже директором ореховской школы, в семье было двое детей. Не раздумывая, она последовала за мужем. В Спасске устроилась преподавателем в СПТУ. После выхода на пенсию Николай Михайлович не смог сидеть дома и устроился работать на спасский кожевенный завод, где и продолжает трудиться до настоящего времени. Его трудовой стаж — 70 лет.

В большой и дружной семье Петраковых два внука и три правнука. Секретом крепкого семейного счастья, по словам супругов, являются понимание, доверие и терпение.