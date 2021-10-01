В Спасском районе полиция поймала охотника за металлом

В селе Михали, в Спасском районе Рязанской области, полицейские задержали 35-летнего мужчину, укравшего все металлические предметы из дома потерпевшего. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

О краже заявил 64-летний местный житель. По его словам, он обнаружил на двери следы взлома. А из дома пропали все предметы из металла: части интерьера, посуда, фурнитура.

Найти подозреваемого удалось во время проверки ближайших пунктов приёма металлолома. Им оказался ранее судимый за хищения местный житель.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.