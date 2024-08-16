В Спасском районе открылся Семейный турслёт

Дан старт трехдневному палаточному лагерю «Семейный турслёт» в Спасском районе, который проводится в честь Года семьи. В проекте участвуют около 150 человек из региона, сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Фестиваль организован местным отделением Движения Первых и нацелен на популяризацию здорового и активного образа жизни. В слете участвуют 13 команд, представляющих молодые семьи из Рязани и нескольких районов: Рязанского, Рыбновского, Касимовского, Михайловского, Пронского и Скопинского.

В день открытия лагеря для участников предусмотрены мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и рисованию. Вечером запланирована презентация «Будем знакомы», где каждая команда представит индивидуальную визитку.

На протяжении трёх дней будут проходить спортивные состязания, включая полосу препятствий, ориентирование на местности, оказание первой помощи в полевых условиях, установку палатки и упаковку рюкзака. Также планируются туристические мастер-классы и мини-концерты.