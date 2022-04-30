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Суббота, 30 апреля, 2022

В Спасском районе маршрутка столкнулась с трактором, пострадали пассажиры и водитель

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В Спасском районе маршрутка столкнулась с трактором, пострадали пассажиры и водитель

Александр Ильин
Кадр: ИД "Пресса"

Утром 30 апреля на трассе Рязань – Спасск случилось ДТП с участием маршрутки «Газель» и трактора с плугом, есть пострадавшие, сообщает ИД «Пресса».

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Предварительно, маршрутка зацепила плуг трактора, который ехал по встречной полосе.

В результате аварии пострадал водитель «Газели»; его госпитализировали в больницу. Медицинская помощь также потребовалась нескольким пассажирам маршрутки. 

Известно, что индивидуальные предприниматель, на которого зарегистрирован транспорт, занимался перевозками официально.

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