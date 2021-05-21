14.2 C
Рязань
Пятница, 21 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Спасском районе делают дорогу

7info
- Advertisement -

В Спасском районе ремонтируют автодорогу Лакаш-Орехово. Участок важен для жителей – он является основным подъездом к селу Орехово с трассы, сообщает группа Рязанской области ВК.

Специалисты завершили фрезерование дорожного покрытия, уложили выравнивающий слой, приступили к укладке верхнего слоя. Впереди ещё много работы – ремонт водопропускных труб, укрепление обочин, установка новых дорожных знаков и столбиков, нанесение разметки.

Ремонтные работы завершат осенью. В новом учебном году школьники смогут комфортно и безопасно добираться на учёбу на школьном автобусе.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

322ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,533ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]