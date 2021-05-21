В Спасском районе делают дорогу

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В Спасском районе ремонтируют автодорогу Лакаш-Орехово. Участок важен для жителей – он является основным подъездом к селу Орехово с трассы, сообщает группа Рязанской области ВК.

Специалисты завершили фрезерование дорожного покрытия, уложили выравнивающий слой, приступили к укладке верхнего слоя. Впереди ещё много работы – ремонт водопропускных труб, укрепление обочин, установка новых дорожных знаков и столбиков, нанесение разметки.

Ремонтные работы завершат осенью. В новом учебном году школьники смогут комфортно и безопасно добираться на учёбу на школьном автобусе.