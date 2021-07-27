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Вторник, 27 июля, 2021
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В Спасске маленькая девочка выпала из окна на третьем этаже

7info
В Спасске маленькая девочка выпала из окна на третьем этаже
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Утром 26 июля в городе Спасске Рязанской области маленькая девочка выпала с третьего этажа. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

Семья с двумя детьми живёт в общежитии. Старшая дочь спала, отец ушёл работать, мать была на общей кухне. Младшая дочь 1 года 10 месяцев играла в комнате.

Когда женщина вернулась, ребёнка не увидела. Выглянув в окно, заметила девочку на крыше подвального помещения.

Девочку отвезли в ДОКБ Рязани. У малышки диагностировали сотрясение мозга.

На мать составили административный протокол по статье «неисполнение родителями обязанностей».

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