Среда, 18 января, 2023
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В Спасо-Преображенском Пронском мужском монастыре готовятся к празднику Крещения

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19 января православные отмечают праздник Крещения Господня. Сегодня, 18 января, в Крещенский сочельник, в Спасо-Преображенском Пронском мужском монастыре после Божественной литургии освятили прорубь, именуемую иначе иорданью (в память о реке Иордан, в которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа).

Чин Великого водосвятия совершил настоятель монастыря игумен Лука (Степанов). Саму иордань в пруду рядом с монастырем прорубили накануне трудники обители. Завтра, в сам праздник Крещения, пройдет еще одно Великое водосвятие.

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