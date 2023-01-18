В Спасо-Преображенском Пронском мужском монастыре готовятся к празднику Крещения

19 января православные отмечают праздник Крещения Господня. Сегодня, 18 января, в Крещенский сочельник, в Спасо-Преображенском Пронском мужском монастыре после Божественной литургии освятили прорубь, именуемую иначе иорданью (в память о реке Иордан, в которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа).

Чин Великого водосвятия совершил настоятель монастыря игумен Лука (Степанов). Саму иордань в пруду рядом с монастырем прорубили накануне трудники обители. Завтра, в сам праздник Крещения, пройдет еще одно Великое водосвятие.