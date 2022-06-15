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Четверг, 16 июня, 2022

В Спас-Клепиках задержали нетрезвого водителя, управлявшего мопедом без прав

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В Спас-Клепиках задержали нетрезвого водителя, управлявшего мопедом без прав

Сотрудники Росгвардии задержали в Спас-Клепиках 14 июня водителя, управлявшего мопедом без прав. 27-летний задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Наряд Росгвардии, патрулирующий улицы посёлка, обратил внимание на мопед, передвигавшийся по проезжей части без включенного света фар. Сотрудники Росгвардии остановили водителя для проверки документов.

За рулем мопеда находился молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения, его задержали и передали полицейским. В дальнейшем выяснилось, что задержанный местный житель не имел права на управление мопедом.

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