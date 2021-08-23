В Спас-Клепиках росгвардейцы устроили погоню за пьяным москвичом

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Сотрудники Росгвардии в Спас-Клепиках устроили погоню за водителем. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ведомстве.

Всё произошло 22 августа. Наряд Росгвардии получил ориентировку на автомобиль «Шкода», водитель которого, по предварительным данным, был пьян. Возле магазина росгвардейцы увидели автомобиль, подходивший под описание. Водитель иномарки, заметив правоохранителей, попытался скрыться.

После непродолжительной погони сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного, 45-летнего жителя Московской области, сотрудникам Госавтоинспекции.