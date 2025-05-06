В Спас-Клепиках работники ПАО «РЭСК» помогли благоустроить Аллею Славы

ПАО «РЭСК» продолжает подготовку ко Дню Победы. 5 мая работники компании приняли участие в благоустройстве Аллеи Славы в Спас-Клепиках. Вместе с представителями администрации они высадили ирисы, ромашки и хосты на праздничной клумбе в центре города.

Также ПАО «РЭСК» помогло обновить мемориальные таблички на Аллее Славы в городе Сасово и провести частичную реконструкцию Аллеи Героев в Ермишинском районе.

В компании отмечают: «Мы чтим память героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла, передавая уважение к истории из поколения в поколение».