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Общество

В Спас-Клепиках работники ПАО «РЭСК» помогли благоустроить Аллею Славы

Алексей Самохин

ПАО «РЭСК» продолжает подготовку ко Дню Победы. 5 мая работники компании приняли участие в благоустройстве Аллеи Славы в Спас-Клепиках. Вместе с представителями администрации они высадили ирисы, ромашки и хосты на праздничной клумбе в центре города.

Также ПАО «РЭСК» помогло обновить мемориальные таблички на Аллее Славы в городе Сасово и провести частичную реконструкцию Аллеи Героев в Ермишинском районе.

В компании отмечают: «Мы чтим память героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла, передавая уважение к истории из поколения в поколение».

В Спас-Клепиках работники ПАО «РЭСК» помогли благоустроить Аллею Славы Также ПАО «РЭСК» помогло обновить мемориальные таблички на Аллее Славы в городе Сасово и провести частичную реконструкцию Аллеи Героев в Ермишинском районе.
В Спас-Клепиках работники ПАО «РЭСК» помогли благоустроить Аллею Славы Также ПАО «РЭСК» помогло обновить мемориальные таблички на Аллее Славы в городе Сасово и провести частичную реконструкцию Аллеи Героев в Ермишинском районе.
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