Понедельник, 12 сентября, 2022
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В Совфеде высказались по поводу мобилизации и введению военного положения в России

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В России нет необходимости вводить военное положение и объявлять мобилизацию населения. 12 сентября об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Как отметил Климов, при введении военного положения люди в России начнут возмущаться, а именно этого добиваются зарубежные оппоненты. По словам сенатора, признаков для военного положения и мобилизации населения нет.

Вопрос о мобилизации чаще всего задают зарубежные журналисты, пишет РИА Новости со ссылкой на наблюдения Климова.

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