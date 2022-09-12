В Совфеде высказались по поводу мобилизации и введению военного положения в России

В России нет необходимости вводить военное положение и объявлять мобилизацию населения. 12 сентября об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Как отметил Климов, при введении военного положения люди в России начнут возмущаться, а именно этого добиваются зарубежные оппоненты. По словам сенатора, признаков для военного положения и мобилизации населения нет.

Вопрос о мобилизации чаще всего задают зарубежные журналисты, пишет РИА Новости со ссылкой на наблюдения Климова.