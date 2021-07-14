В Совфеде предложили отменить часть штрафов с дорожных видеокамер

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Штрафы, которые выписаны вследствие фиксации дорожных видеокамер, установленных на дорогах не по ГОСТам, могут отменить. Об этом говорится в законопроекте членов Совета Федерации, документ имеется в распоряжении «Известий».

Авторами инициативы стали сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова, правительство одобрило законопроект. Сами члены Совфеда пояснили, что изменения необходимы из-за роста количества новых средств, которые фиксируют нарушения, и необоснованных штрафов автомобилистам.

Согласно документу, если камера не соответствует требованиям правительства, но она сняла нарушение на дороге, административное производство не может быть начато, а вслучае его запуска должно быть прекращено. Также в законопроекте затронута тема обстоятельств, которые позволяют исключить возбуждение административного дела в указанном случае, в них предлагается включить фиксацию правонарушения специальным техническим средством (СТС), не соответствующим установленным требованиям.

Кроме того, авторы инициативы предложили наделить кабмин правом определять новые требования к СТС, у которых есть функции фото- и киносъемки, видеозаписи, применяющиеся для автоматической фиксации административных правонарушений на дорогах.

По мнению сенаторов, законопроект позволит гарантировать законность привлечения граждан к административной ответственности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Придут в ГОСТы: в РФ могут отменить часть штрафов с видеокамер.