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В Совфед направлено постановление о наделении Сергея Аноприенко полномочиями рязанского сенатора

Валерия Мединская

Губернатор Рязанской области Павел Малков направил в Совет Федерации постановление о наделении Сергея Михайловича Аноприенко полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от Правительства Рязанской области. Об этом он сообщил в своём tg-канале.

Сергей Михайлович — настоящий профессионал с огромным опытом работы на федеральном уровне. В 2022 году он прямо на месте координировал тушение лесных пожаров в Рязанской области. Уверен, в статусе сенатора Сергей Михайлович внесёт весомый вклад в развитие Рязанской области, пишет глава региона.

— Благодарю Совет Федерации и лично Валентину Ивановну Матвиенко за взаимодействие и поддержку Рязанской области, — говорится в сообщении.

Аноприенко может занять в Совфеде место арестованного по подозрению во взятке экс-губернатора Николая Любимова, который после работы на посту главы региона стал сенатором.

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