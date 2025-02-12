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Фото: Анна Иванова
Армия и СВО

В Солотче открыли пункт для плетения маскировочных сетей

Анастасия Мериакри

В Солотче для волонтеров создали несколько пунктов для плетения маскировочных сетей. Об этом сообщает заместитель руководителя регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Анна Иванова.

В Солотче работают пункты плетения сетей на базе монастыря и школы. Кроме этого, дополнительный пункт открыли в санатории «Солотча». При этом пункт размещения в здании префектуры закрылся.

Рязанские активисты плетут маскировочные сети, собирают гуманитарный груз для бойцов, находящихся в зоне СВО, ухаживают за больными солдатами в госпиталях.

«Невероятные люди, излучающие невероятную энергию. Каждый из нас сейчас вносит свой вклад, каким бы малым он ни казался. Именно в такие моменты проявляется истинный дух русского народа. Мы и дальше будем продолжать делать то, что в наших силах, чтобы приблизить Победу», — поделилась Анна Иванова.

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