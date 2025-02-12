В Солотче открыли пункт для плетения маскировочных сетей

В Солотче для волонтеров создали несколько пунктов для плетения маскировочных сетей. Об этом сообщает заместитель руководителя регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Анна Иванова.

В Солотче работают пункты плетения сетей на базе монастыря и школы. Кроме этого, дополнительный пункт открыли в санатории «Солотча». При этом пункт размещения в здании префектуры закрылся.

Рязанские активисты плетут маскировочные сети, собирают гуманитарный груз для бойцов, находящихся в зоне СВО, ухаживают за больными солдатами в госпиталях.