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В Солотче ликвидировали лесной пожар

Kate
Изображение от ededchechine на Freepik

Лесной пожар ликвидировали в Солотче 3 июня. Подробности произошедшего обнародовало Министерство природопользования Рязанской области.

Пожар был зафиксирован на территории лесного фонда «Солотчинского лесничества». Его причиной стала гроза.

Возгорание удалось локализовать в день обнаружение. К тушению привлекали 2 сотрудника ПХС «Солотча» и одну единицу техники. Площадь, пройденная огнем – 0,012 га.

В ведомстве отметили: с начала пожароопасного сезона на территории региона зафиксировано 10 лесных пожаров. Все возгорания были ликвидированы в день обнаружения.

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