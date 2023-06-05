В Солотче ликвидировали лесной пожар

Лесной пожар ликвидировали в Солотче 3 июня. Подробности произошедшего обнародовало Министерство природопользования Рязанской области.

Пожар был зафиксирован на территории лесного фонда «Солотчинского лесничества». Его причиной стала гроза.

Возгорание удалось локализовать в день обнаружение. К тушению привлекали 2 сотрудника ПХС «Солотча» и одну единицу техники. Площадь, пройденная огнем – 0,012 га.

В ведомстве отметили: с начала пожароопасного сезона на территории региона зафиксировано 10 лесных пожаров. Все возгорания были ликвидированы в день обнаружения.