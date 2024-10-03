Четверг, 3 октября, 2024

В Солотче благоустроили сквер у памятника участникам Великой Отечественной войны

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

В поселке Солотча завершилось благоустройство сквера у памятника участникам Великой Отечественной Войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

Благоустройство состоялось благодаря проекту местных инициатив. В сквере появилась новая тротуарная плитка на дорожках и площадке перед памятником.

Жители совместно с сотрудниками администрации города Рязани и депутатского корпуса возложили цветы к памятнику, обсудили, какие мероприятия будут проходить в поселке в честь 80-ой годовщины Победы в 2025 году.

По словам пресс-службы администрации, жители остались довольны изменениями в сквере. Также они предложили в дальнейшем поработать над вопросом озеленения общественного пространства.

В Солотче благоустроили сквер у памятника участникам Великой Отечественной войны
В Солотче благоустроили сквер у памятника участникам Великой Отечественной войны
В Солотче благоустроили сквер у памятника участникам Великой Отечественной войны

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