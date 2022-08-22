В Сочи смельчак заступился за девушку, но случайно убил ее возлюбленного

На центральной набережной города Сочи произошел конфликт, который закончился трагедией, ролик опубликован в телеграм-канале «ЧП Сочи».

На кадрах видно, как молодой человек ругается с девушкой. Он толкался и пытался ударить возлюбленную. В итоге злоумышленник стал силой удерживать ее на лавке.

Вскоре прохожим удалось отвлечь драчуна, и девушка убежала от обидчика. Однако в этот момент к парню подошел один из заступников, который нанес ему удар по лицу. Потерпевший упал навзничь и перестал подавать признаки жизни. Он скончался на месте.

Теперь заступившемуся молодому человеку грозит лишение свободы. По словам сестры заступника, он пытался всеми силами привести мужчину в чувства. Медики не смогли ничем помочь.