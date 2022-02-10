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Четверг, 10 февраля, 2022

В Смоленскую область завозят бродячих собак из других регионов

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В Смоленскую область завозят бродячих собак из других регионов

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Начальник главного управления ветеринарии по Смоленской области Андрей Карамышев рассказал откуда в регионе берутся бездомные собаки, пишет Readovka67.

Чиновник предположил, что соседние субъекты могут подкидывать на Смоленщину своих бродячих животных.

Карамышев пояснил, что недавно на территории области нашли порядка десяти бездомных собак с зелеными бирками, которые ранее никогда не использовались в Смоленской области.

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Журналисты считают, что если эта информация является правдивой, то в регионе может наступит настоящий «собачий» коллапс.

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