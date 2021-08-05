В Смоленске домашняя собака набросилась на женщину с питомцем

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В Смоленске с собакой случился несчастный случай. В микрорайоне Алтуховка из подъезда выбежала домашняя собака без поводка и намордника, которая напала на проходившую мимо женщину-собаковода и ее питомца. Следом за агрессивным псом вышла его хозяйка, которая не спешила успокоить свое животное.

В результате собачьей драки пострадавшему животному наложили 23 шва. О случившемся инциденте, сообщает автор поста в группе Алтуховка | Смоленск в соцсети ВКонтакте.

Черная собака без намордника и поводка проявляла агрессию, как только попала на улицу. Она вылетела из подъезда на большой скорости и сразу выбрала цель. Ей оказались женщина с псом, гуляющие неподалеку на поводке.

Владелица агрессивного питомца заявила, что он не кусается, но, когда животное все-таки сцепилось с другим питомцем не спешила на помощь.

— Сейчас я подойду, ударю его поводком, и он отпустит вашего пса, — ответила женщина питомца без поводка.

В итоге, в драке пострадали именно ее невольные участники. Собаке на поводке пришлось наложить 23 шва, а ее владелица до сих пор пребывает в шоковом состоянии.

Автор поста просит свидетелей откликнуться и рассказать, что они видели. Он обратится в правоохранительные органы, чтобы пресечь подобное.