Жители Смоленска встретили посла Польши в России Кшиштофа Краевского мирным протестом, сообщила Readovka67.
В город он прибыл по случаю годовщины авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский.
Смоляне протестовали против нынешней политики Варшавы в отношении Москвы.
«Хватит фейков! Перестаньте обвинять Россию в своих ошибках!» – говорилось на плакатах.
Представители общественной организации «Дом Польский» попытались спровоцировать пикетирующих на агрессию, но смоляне не отреагировали.
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