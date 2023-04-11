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Вторник, 11 апреля, 2023
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В Смоленске встретили польского посла Краевского протестом

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Жители Смоленска встретили посла Польши в России Кшиштофа Краевского мирным протестом, сообщила Readovka67.

В город он прибыл по случаю годовщины авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский.

Смоляне протестовали против нынешней политики Варшавы в отношении Москвы.

«Хватит фейков! Перестаньте обвинять Россию в своих ошибках!» – говорилось на плакатах.

Представители общественной организации «Дом Польский» попытались спровоцировать пикетирующих на агрессию, но смоляне не отреагировали.

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