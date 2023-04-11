Жители Смоленска встретили посла Польши в России Кшиштофа Краевского мирным протестом, сообщила Readovka67.

В город он прибыл по случаю годовщины авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский.

Смоляне протестовали против нынешней политики Варшавы в отношении Москвы.

«Хватит фейков! Перестаньте обвинять Россию в своих ошибках!» – говорилось на плакатах.

Представители общественной организации «Дом Польский» попытались спровоцировать пикетирующих на агрессию, но смоляне не отреагировали.