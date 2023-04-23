В субботу на улице Кирова в районе СГМУ в Смоленске произошла авария со смертельным исходом, сообщила Readovka67.

По предварительной информации, столкнулись два автомобиля. В итоге обоим водителям оказали медицинскую помощь. Пассажирка «Лады» скончалась от полученных травм.

В комментариях смоляне сообщили, что девушка была беременна.

«Посадить пожизненно виновника ДТП, две жизни унес, две, с***! Пусть платит миллионы семье погибшей. Пассажирка беременной была, говорят. Вот куда нестись так, куда опаздывал?» – возмутился один из местных жителей.

В результате столкновения обе машины сильно пострадали.