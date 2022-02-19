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Суббота, 19 февраля, 2022

В Смоленске следователи проверяют информацию о преследовавшем девочку подростке

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В Смоленске следователи проверяют информацию о преследовавшем девочку подростке

Александр Ильин

Следственный комитет по Смоленской области начал проведение доследственной проверки после публикации в социальных сетях и СМИ информации о подростке, который преследовал девочку в Гагарине, сообщает пресс-служба ведомства.

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Информация об инциденте появилась в Сети 19 февраля. По словам очевидцев, юноша преследовал девочку, возвращавшуюся из школы, после чего попытался схватить её за одежду. 

В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

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