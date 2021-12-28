В Смоленске пьяная мать три часа не замечала труп дочери

Возбуждено уголовное дело по факту смерти полугодовалой девочки по вине 31-летней матери-алкоголички в одной из комнат общежития по улице Котовского, пишет Readovka67.

По предварительной версии, ночью 18 декабря женщина легла спать вместе с малышкой. Наутро ребенка обнаружили уже мертвым, причиной гибели стала механическая асфиксия

Выяснилось, что минувшим летом мать лишили родительских прав за злоупотребление алкоголем. Однако вскоре ей позволили воссоединиться с малышами с условием еженедельных проверок проживания детей и состояния их матери.

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В начале декабря молодая родительница снова ушла в запой. На прошлой неделе к ней с проверкой никто не нагрянул. При этом к ней зачастил старый знакомый. Несколько дней полугодовалая девочка плакала навзрыд. Ее обнаружила маленькая соседская девочка. Погибшая лежала на полу, зажатая между кроватью и стеной уже посиневшая и остывшая.

Судмедэкспертиза установила, что девочка задохнулась и умерла за три часа до обнаружения. Мать пропустила похороны собственной дочери.

«А что вы думали, что у меня ребенок погиб, и я больше не буду здесь жить? Буду!» – заявила женщина соседям.

Источник уточнил, что она продолжает пить с прежним собутыльником.