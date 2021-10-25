В Смоленске мать бросила двухлетнего сына в больнице

Жительница Смоленска рассказала, что в детской клинической больнице мать бросила мальчика в возрасте двух с половиной лет, пишет Readovka67.

По ее словам, о нем заботится медперсонал. Малыш буквально ищет родителей в незнакомцах.

Собеседница уточнила, что его мать находится на работе в другой области и не может приехать, чтобы сидеть с сыном.

«Он прыгает на шею каждой тете и дяде, которые лежат со своими детьми в палатах, и называет их папа и мама», – отметила женщина.

Она заключила, что никогда не видела такого ужаса. Мальчика уже пора выписывать, а девать его некуда, так как за ним никто не приезжает.