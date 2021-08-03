24.8 C
Рязань
Вторник, 3 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В следственном комитете прокомментировали слухи о нахождении орского маньяка в Москве

Елена Лобанова
В следственном комитете прокомментировали слухи о нахождении орского маньяка в Москве
- Advertisement -

В следственном комитете прокомментировали информацию, что орского маньяка Валерия Андреева видели в Москве и Подмосковье. По словам следователей, такие данные не могут быть правдой. Об этом сообщает telegram-канал 112. 

Генетический код преступника внесен в федеральную базу данных геномной информации. Поэтому его постоянно проверяют на причастность к новым преступлениям. Однако экспертиза показала, что Андреев не имеет отношения к новым преступлениям. 

Напомним, Валерий Андреев — один из самый кровавых маньяков России. На его счету около восьми доказанных жертв. Однако на самом деле погибших от его рук девушек может быть больше. 

В 2012 году его поймали в родном Орске, но отпустили «за паспортом». После этого маньяка больше никто не видел. До сих пор из разных уголков страны поступает информация, что кто-то видел Андреева в родном городе. Некоторые считают, что он продолжает убивать.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]