В следственном комитете прокомментировали слухи о нахождении орского маньяка в Москве

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В следственном комитете прокомментировали информацию, что орского маньяка Валерия Андреева видели в Москве и Подмосковье. По словам следователей, такие данные не могут быть правдой. Об этом сообщает telegram-канал 112.

Генетический код преступника внесен в федеральную базу данных геномной информации. Поэтому его постоянно проверяют на причастность к новым преступлениям. Однако экспертиза показала, что Андреев не имеет отношения к новым преступлениям.

Напомним, Валерий Андреев — один из самый кровавых маньяков России. На его счету около восьми доказанных жертв. Однако на самом деле погибших от его рук девушек может быть больше.

В 2012 году его поймали в родном Орске, но отпустили «за паспортом». После этого маньяка больше никто не видел. До сих пор из разных уголков страны поступает информация, что кто-то видел Андреева в родном городе. Некоторые считают, что он продолжает убивать.