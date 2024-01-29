Понедельник, 29 января, 2024
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В Скопинском районе строят школу и детский сад

7info
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В селе Успенское Скопинского района Рязанской области строится школа на 132 ученика и детский сад на 80 мест. О ходе работ сообщила районная администрация.

Возведение сразу двух объектов стало доступным благодаря участию в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». На объекте трудится подрядная организация ООО «Проектно-строительная компания Владич».

Первый этаж дошкольного учреждения включит в себя пищеблок и четыре игровые группы, на втором расположатся музыкальный и спортивный залы, а также технические помещения. Прилегающая территория детского сада и школы тоже будет обустроена.

Новое здание школы с высокими потолками, широкими коридорами и современным дизайном будет соответствовать всем необходимым требованиям. Внутри расположатся кабинеты, спортзал, большой музей, игровые комнаты, столовая и библиотека с читальным залом. В настоящее время подрядчик занимается отделочными работами.

— Сейчас ведется покраска стен кабинетов и коридора первого этажа, а также укладка напольной плитки и линолеума. Считаю, что современная школа, идущая в ногу со временем, должна быть оснащена всем необходим. 1 сентября она гостеприимно распахнет свои двери. Приглашаем обучающихся и сотрудников, желающих учиться и работать в новой школе и детском саду села Усенское. Заявку можно подать по телефону 2-00-34, — комментирует заместитель начальника Управления образования Скопинского района Ольга Истомина.

Согласно контракту со Скопинским районом объект должен быть сдан во втором квартале текущего года. Подрядчик заверил, что двигается в соответствии намеченных сроков.

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