В Скопинском районе школьники привели в порядок территорию возле памятника воинам-односельчанам

В четверг, 13 апреля, в Скопинском районе ученики Корневской школы привели в порядок территорию возле памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы ВОВ.

Школьные субботники в течение года проводятся здесь постоянно. Ребята не только следят за чистотой вокруг своего образовательного учреждения, но и в таких памятно-значимых местах. Зимой они расчищают снег, летом высаживают цветы, а весной и осенью убирают сухую траву, опавшие листья.

На этом спектр работ для школьников на сегодня был не закончен. Они облагородили могилу земляка, афганца Алексея Тихонова. Сейчас с приближением праздника светлой Пасхи такая работа очень кстати.

— Следить за могилой стало некому, поэтому мы взяли шефство и регулярно ухаживаем за ней. А 15 февраля отдаем дань памяти и возлагаем цветы, — рассказала заместитель директора по воспитательной работе Лариса Асташкина.