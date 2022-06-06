В Скопинском районе проводят мероприятия по профилактике лесных пожаров

Продолжается пожароопасный период. В Скопинском районе профилактике лесных пожаров уделяется большое внимание. Одной из эффективных мер профилактики является устройство защитных минерализованных полос в местах прилегания населенных пунктов к лесным массивам. Направлен данный спектр работ на предотвращение неконтролируемого распространения пала травы, низового лесного пожара на местности.

Мероприятия данного характера были проведены главами городских и сельских поселений во всех населенных пунктах Скопинского района. Для опашки привлекалась специализированная техника.