В Скопинском районе провели профориентацию для выпускников

6 февраля в Вослебовской школе Скопинского района состоялось профориентационное мероприятие для учащихся 11 классов, на котором выпускникам рассказали о выборе наилучшей стратегии поступления в высшие учебные заведения в 2023 году.
Заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания РГУ им. Есенина Виталий Лаврентьев считает, что выезды в муниципалитеты региона очень важны для обеих сторон.
В ходе встречи будущим абитуриентам рассказали о дистанционных курсах университета, которые позволяют эффективно подготовиться к ЕГЭ старшеклассникам из удалённых районов области с педагогами вуза.
Подобные мероприятия позволяют привлечь будущих студентов в учебные заведения, а также дают школьникам полную информацию об учреждениях образования нашего региона, позволяя сделать осознанный выбор.
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