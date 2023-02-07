Вторник, 7 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Скопинском районе провели профориентацию для выпускников

На главнуюНовости Рязани

6 февраля в Вослебовской школе Скопинского района состоялось профориентационное мероприятие для учащихся 11 классов, на котором выпускникам рассказали о выборе наилучшей стратегии поступления в высшие учебные заведения в 2023 году.

Заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания РГУ им. Есенина Виталий Лаврентьев считает, что выезды в муниципалитеты региона очень важны для обеих сторон.

Виталий Лаврентьев: «Такие встречи позволяют ученикам сориентироваться относительно их перспектив в получении высшего образования. Перед ними открываются широкие возможности — будущие выпускники могут выбрать для себя пять вузов и в каждом по пять направлений, что увеличивает их шанс при поступлении»

В ходе встречи будущим абитуриентам рассказали о дистанционных курсах университета, которые позволяют эффективно подготовиться к ЕГЭ старшеклассникам из удалённых районов области с педагогами вуза.

Подобные мероприятия позволяют привлечь будущих студентов в учебные заведения, а также дают школьникам полную информацию об учреждениях образования нашего региона, позволяя сделать осознанный выбор.

В Скопинском районе провели профориентацию для выпускников
В Скопинском районе провели профориентацию для выпускников
В Скопинском районе провели профориентацию для выпускников
В Скопинском районе провели профориентацию для выпускников

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