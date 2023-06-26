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В Скопинском районе прошёл выпускной бал

Татьяна Проводина

24 июня в селе Вослебово Скопинского района состоялся общерайонный выпускной вечер. Как быстро летит время… Кажется, что ещё вчера прозвенел для первоклашек первый звонок, а сегодня они уже взрослые и нарядные навсегда оставляют школьные двери за спиной. Последнее яркое событие для школьников – это выпускной бал, который должен стать самым памятным и потрясающим праздником за всю историю школьной жизни.

В этот волнительный и торжественный момент ребят пришли поздравить не только родители, педагоги, но и почётные гости: первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Елена Правдина, глава администрации Скопинского района Александр Боков, глава муниципалитета Вячеслав Затяжных и первые лица районной администрации.

Юноши в строгих костюмах, девушки в бальных платьях. Волнение и радость отражаются на лицах выпускников. В этот день они получат один из важных документов, который определит их будущую профессию — аттестат о среднем общем образовании. В текущем году в Скопинском районе 41 одиннадцатиклассник. Выпускники, отличившиеся в учении и общественной жизни школы, сегодня были удостоены знака губернатора Рязанской области, медалей «за особые успехи в учении» и аттестата особого образца, а также стипендии главы администрации Скопинского района.

Вручение аттестатов сопровождалось насыщенной праздничной программой.

Много эмоций радости и лёгкой грусти подарил школьникам, их родителям и учителям этот праздник. Яркие букеты, цветные шары, трогательные песни — всё это стало неотъемлемой частью торжества, которое останется у выпускников в памяти на долгие годы. В завершение праздника в небо были выпущены шары.

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