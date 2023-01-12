В Скопинском районе проходят мероприятия по профилактике пожаров

В Скопинском районе работники Всероссийского добровольного пожарного общества организуют профилактические мероприятия для снижения пожаров и гибели людей. Особое внимание уделяют самым уязвимым социальным слоям, входящим в группу риска. 11 января такую работу провели в селе Успенском.

Инструктор Скопинского межрайонного ВДПО Ольга Каплина отметила, что свыше 80% пожаров происходит по вине человека.

Ольга Каплина: «В зимнее время пожаров становится больше, потому что люди используют нагревательные приборы. При этом перегружаются электропроводка и газоснабжающая система. Призываю всех граждан: будьте бдительны, проверяйте своё газовое или печное отопление, домашнюю электросеть»

Регулярные встречи домовладельцев с представителями службы дисциплинируют жителей поселений, ещё раз напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и, как итог, снижают вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.