В Скопинском районе проходят мероприятия по профилактике пожаров

В Скопинском районе работники Всероссийского добровольного пожарного общества организуют профилактические мероприятия для снижения пожаров и гибели людей. Особое внимание уделяют самым уязвимым социальным слоям, входящим в группу риска. 11 января такую работу провели в селе Успенском.
Инструктор Скопинского межрайонного ВДПО Ольга Каплина отметила, что свыше 80% пожаров происходит по вине человека.
Регулярные встречи домовладельцев с представителями службы дисциплинируют жителей поселений, ещё раз напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и, как итог, снижают вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
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