В Скопинском районе общественность одобрила проект программы контроля в земельной сфере

В Скопинской районной администрации состоялось заседание Общественного совета. Итогом встречи стало одобрение проекта программы, касающейся муниципального контроля в земельной сфере.

Его основные позиции предусматривают информирование и консультации населения, профилактику и раннее выявление нарушений, другими словами — механизм, призванный не допустить, своевременно пресечь или устранить негативные последствия при использовании земли.

Проекту программы предстоит пройти ещё ряд официальных процедур, после чего он вступит в силу и станет очередным действенным инструментом контроля по использованию земель сельхозназначения.