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Понедельник, 13 декабря, 2021
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В Скопинском районе общественность одобрила проект программы контроля в земельной сфере

7info7

В  Скопинской районной администрации состоялось заседание Общественного совета. Итогом встречи стало одобрение проекта программы, касающейся муниципального контроля в земельной сфере.

Его основные позиции предусматривают информирование и консультации населения, профилактику и раннее выявление нарушений, другими словами — механизм, призванный не допустить, своевременно пресечь или устранить негативные последствия при использовании земли.

Проекту программы предстоит пройти ещё ряд официальных процедур, после чего он вступит в силу и станет очередным действенным инструментом контроля по использованию земель сельхозназначения.

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