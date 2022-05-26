В Скопинском районе наградили предпринимателей

26 мая в актовом зале администрации Скопинского района состоялось торжественное мероприятие, главными героями которого стали представители бизнес-сообщества — люди, сумевшие организовать и успешно развивать собственное дело, найти и прочно занять свое место в экономике нашего района.

В этот день поздравления в адрес лучших представителей отрасли за высокий профессионализм, многолетний труд и ответственное отношение к делу звучали со стороны первых лиц муниципалитета. Также предпринимателей с их профессиональным праздником поздравили представители Рязанской торгово-промышленной палаты.

Открывая торжественное собрание, и.о главы администрации Скопинского района Надежда Васильева, отметила важную роль малого и среднего бизнеса.

— Уверена, сообща, работая единой командой, нам удастся сохранить экономический рост, реализовать новые бизнес-идеи на благо Скопинского района и его жителей, — сказала она.

В ходе мероприятия представителям бизнес-сообщества вручили региональные и муниципальные награды, ценные подарки.

Творческие коллективы Скопинского района выступили перед собравшимися.